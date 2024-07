Olimpiadi Parigi - Andy Murray si ritira dal singolare: giocherà solo il doppio

Un altro ritiro dal tabellone di singolare maschile. Andy Murray non ce l'ha fatta e, a pochissimi minuti dall'inizio del sorteggio ufficiale, ha comunicato il forfait dal torneo individuale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un brutto colpo per il campione britannico, che si concentrerà esclusivamente sul doppio maschile: giocherà con il compagno Daniel Evans la sua ultima o le sue ultime partite della carriera.

Quella in singolare si è invece conclusa al torneo Atp 500 del Queen's a giugno, in cui ha rimediato agli ottavi contro Jordan Thompson un infortunio alla schiena che ha complicato la sua avventura in queste settimane.

Da qui la decisione di competere esclusivamente a Wimbledon (alla fine solo in doppio con suo fratello Jamie) e alle Olimpiadi, prima di appendere la racchetta al chiodo. La BBC, dopo la notizia dell'ultima ora, ha voluto omaggiarlo così.

Andy Murray has played his final singles match of his career 😢



The double Olympic gold medallist has withdrawn from the singles at #Paris2024.



Murray is focussing on the doubles with partner Dan Evans.#BBCOlympics #Olympics pic.twitter.com/L1rrwUAQHp — BBC Sport (@BBCSport) July 25, 2024

Il tabellone maschile perde così un altro nome importante tra i giocatori ai nastri di partenza: dopo Jannik Sinner e lo stesso Holger Rune, al sorteggio non figurerà neppure Andy Murray, vincitore della medaglia d'oro sia a Londra 2012 che a Rio de Janeiro nel 2016.

Un addio sicuramente non semplice per lo scozzese, che avrebbe sicuramente voluto giocarsi nel migliore dei modi i suoi ultimi match nel circuito maggiore. I fan sono pronti a rendergli tributo anche in Francia: si comincerà da sabato con le prime sfide in programma sui campi che ospitano ogni anno il Roland Garros.