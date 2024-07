Andy Murray, ora è ufficiale: l'ex numero uno lascerà il tennis dopo le Olimpiadi

Siamo arrivati ormai alle battute finali della gloriosa carriera di Andy Murray. Il fuoriclasse scozzese ha dovuto stringere i denti negli ultimi anni, a causa di continue limitazioni fisiche, ma sempre con la solita commovente passione che lo contraddistingue.

Ora però è arrivato un punto nel quale è giunto il momento di dire basta. Il 37enne di Glasgow tramite un post su X ha annunciato che i Giochi Olimpici di Parigi rappresenteranno per lui il suo ultimo torneo di Tennis.

Un evento che ha rappresentato tanto, tantissimo per lui. Due volte campione Olimpico, sia nel 2012 a Londra, che nel 2016 a Rio De Janeiro, era probabilmente il giusto epilogo di una carriera straordinaria. “Arrivato a Parigi per il mio ultimo torneo di tennis in assoluto.

Le gare per 🇬🇧 sono state di gran lunga le settimane più memorabili della mia carriera e sono estremamente orgogliosa di poterlo fare per l'ultima volta!”, ha scritto.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics

Competing for 🇬🇧 have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time!

pic.twitter.com/keqnpvSEE1 — Andy Murray (@andy_murray) July 23, 2024