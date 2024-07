Andy Murray mostra i segni dell'operazione alla schiena: la foto agghiacciante

Andy Murray suo malgrado non ha potuto godersi appieno l'ultima apparizione a Wimbledon. A poche ore da quello che doveva essere il suo debutto nel primo turno del tabellone maschile, ha alzato bandiera bianca, arrendendosi ai problemi alla schiena.

Le cose non sono andate meglio poi nel doppio giocato insieme al fratello Jamie. La sua avventura si è infatti conclusa già al primo turno, battuti dalla coppia Rinky Hijikata e John Peers. Il tre volte campione Slam avrebbe poi dovuto partecipare anche in coppia con la connazionale Emma Raducanu in doppio misto ma un problema fisico accusato dalla giovane britannica non l’ha reso possibile.

Bellissimo l’ultimo tributo del Centre Court all’idolo di casa. La cerimonia organizzata da Wimbledon per lui, sul Campo Centrale più famoso del mondo, che gli ha tributato un lungo applauso, lo ha commosso profondamente.

Ho apprezzato molto che in tanto che alcuni dei migliori giocatori nella storia di questo sport erano lì a vedermi. Persone per le quali ho un enorme rispetto. Non mi aspettavo che venissero anche le mie figlie. Quando stavamo aspettando negli spogliatoi, ho visto su uno dei televisori che erano seduti lì con mia moglie.

È stato bello. Ringrazio tutti", ha dichiarato.

I problemi fisici continuano per Murray

Il 37enne nativo di Glasgow non sa ancora se potrà partecipare alle Olimpiadi. Il decorso del suo infortunio alla schiena non sembra andare però per il verso giusto.

Andy ha infatti voluto mostrare ai suoi fan il motivo per cui continua a soffrire di disagi e si è dovuto ritirare dal suo torneo preferito. Tramite una storia Intagram Murray ha pubblicato una foto non proprio adatta ai deboli di stomaco.

Una lesione alla schiena, dopo l'operazione, che non lascia certamente tranquilli.