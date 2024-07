Le toccanti parole di Andy Murray dopo lo splendido tributo ricevuto a Wimbledon

Il saluto di Andy Murray al Centre Court resterà uno dei momenti più iconici visti a Wimbledon. Il tennista britannico ha giocato ieri uno dei suoi ultimi match sui prestigiosi campi dell’All England Club, in doppio con suo fratello Jamie, ma non è riuscito a superare la coppia australiana Peers-Hijikata.

Lo scozzese disputerà anche il doppio misto con Emma Raducanu nelle prossime ore, ma l'incontro a fianco del fratello ha di fatto chiuso un cerchio. La cerimonia organizzata da Wimbledon per lui, sul Campo Centrale più famoso del mondo, che gli ha tributato un lungo applauso, lo ha commosso profondamente.

Emozionante il tributo dei suoi tre più grandi rivali Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Presenti sugli spalti, oltre al fuoriclasse serbo, alcuni dei suoi compagni di Coppa Davis, John McEnroe, Martina Navratilova, Holger Rune e Iga Swiatek.

Il due volte campione a Wimbledon in conferenza stampa ha spiegato i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione oltre ovviamente alle emozioni provate in questa giornata: “Sono pronto a smettere di giocare perché non posso più giocare al livello che vorrei.

Se sapessi che il mio corpo è in grado di farlo, giocherei per sempre perché non c'è nulla in questo sport che odio che mi dica che non voglio continuare a farlo per questo motivo. Mi piace viaggiare.

Amo la competizione, allenarmi, cercare di migliorare, tutte queste cose, ma oggi, anche se si trattava di una partita di doppio, dove fisicamente non è così impegnativo, è stata comunque molto dura per me", ha spiegato.

"Ringrazio tutte le persone che erano li a vedermi"

Una delle caratteristiche per la quale verrà più ricordato l'ex numero uno è la forza di volontà con la quale ha superato tutte le avversità che gli si sono presentate nel corso della sua carriera: "Ci sono cose della mia carriera di cui sono molto orgoglioso.

Di certo non ho fatto tutto bene, ma sono sempre stato in grado di allenarmi il giorno dopo con la stessa dedizione, etica del lavoro e passione del giorno prima, indipendentemente dagli alti e bassi che questo sport mi ha riservato", ha detto.

Sul tributo dello stadio e dei suoi colleghi: "Guardare il video è stato bello, ma anche molto difficile perché sai che sta per finire qualcosa che hai amato fare per così tanto tempo. Ho apprezzato molto che in tanto che alcuni dei migliori giocatori nella storia di questo sport erano lì a vedermi.

Persone per le quali ho un enorme rispetto. Non mi aspettavo che venissero anche le mie figlie. Quando stavamo aspettando negli spogliatoi, ho visto su uno dei televisori che erano seduti lì con mia moglie. È stato bello. Ringrazio tutti", ha concluso.