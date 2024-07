Wimbledon rende omaggio ad Andy Murray: l'ex numero uno non trattiene le lacrime

"Il tennis mi ha dato tantissimo. Avrei voluto giocare per sempre, ma non posso" . Andy Murray non ha trattenuto le lacrime durante la speciale cerimonia che gli organizzatori di Wimbledon hanno preparato per lui sul Campo Centrale più famoso del mondo.

Non si è trattata della sua ultima partita sui prati dell'All England Club - disputerà anche il doppio misto con Emma Raducanu - ma giocare con suo fratello Jamie ha quasi chiuso un cerchio. Poco importa se Rinky Hijikata e John Peers hanno posto fine al suo cammino nel torneo di doppio maschile, perché le emozioni provate questa sera valgono un'intera carriera.

Nel box era presente tutta la sua famiglia che al termine della partita ha ascoltato con grande coinvolgimento il suo discorso.

Murray ha parlato del suo amore per il tennis.

L'ex numero uno del mondo ha dato tutto per questo sport lottando per tornare dopo ogni singolo infortunio. Murray ne ha subiti diversi di infortuni - molti dei quali gravi - e non si è mai arreso dimostrando di possedere una forza di resilienza fuori dal comune.

Forse è questa la grande eredità che lascerà alle prossime generazioni: quella voglia di lottare sempre nonstante tutto e nonostante tutti. Wimbledon ha trasmesso un emozionante video, realizzato anche dai suoi tre storici rivali: Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Il campione serbo ha voluto rendere omaggio a Murray presetandosi direttamente sul Centrale e regalando agli appassionati un abbraccio che resterà nella storia. Oltre a Djokovic, hanno preso parte alla cerimonia - presentata per l'occasione da Sue Barker - alcuni dei suoi ex compagni di Coppa Davis - Cameron Norrie, Jack Draper, Daniel Evans - Tim Henman, Martina Navratilova, John McEnroe, Holger Rune e Iga Swiatek.

Murray ha infine salutato i suoi tifosi su una delle iconiche Passerelle di Wimbledon.