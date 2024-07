Wimbledon - La decisione di Andy Murray: c’è l’annuncio ufficiale

Giocherà solamente il doppio in coppia con suo fratello Jamie. Andy Murray non potrà godersi a pieno neppure il suo ultimo Wimbledon da tennista professionista. La decisione è arrivata questa mattina dopo un ultimo allenamento che ha confermato come le sensazioni non siano così buone da poter pensare di scendere in campo nel main draw di singolare: così, il britannico si è cancellato a malincuore dal tabellone.

L’ex vincitore dello Slam londinese sarebbe dovuto scendere in campo nel pomeriggio di martedì 2 luglio contro il ceco Tomas Machac. "Purtroppo, nonostante abbia lavorato incredibilmente duramente sul suo recupero dalla sua operazione poco più di una settimana fa, Andy ha preso la decisione molto difficile di non giocare il singolare quest'anno" è quanto sottolineato in una dichiarazione resa pubblica dalla sua squadra.

"Come potete immaginare, è estremamente deluso ma ha confermato che giocherà nel doppio con Jamie e non vede l'ora di competere a Wimbledon per l'ultima volta" hanno aggiunto nella nota.

Andy - we’re sorry to hear you won’t be playing singles this year.



But we are so looking forward to seeing you compete in the doubles and celebrating all the memories you have given us 💚💜 pic.twitter.com/rB7onqfirX — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2024

The full statement released by Andy Murray's team confirming his withdrawal from singles at #Wimbledon



One last dance in doubles at SW19 for the Scot. pic.twitter.com/qmo7qgO8OL — Eurosport (@eurosport) July 2, 2024

Come terzo match sul campo centrale è stato dunque spostato l'altro inglese Jack Draper (neo vincitore del Queen'e), che dovrà affrontare lo svedese Elias Ymer.

Un brutto colpo per Murray, che ha confermato a più riprese come sia l'ultimo torneo di Londra che disputerà nella carriera: l'operazione alla schiena, a seguito dell'infortunio accusato proprio al Queen's, ha complicato e non poco le cose per il 37enne, che stringerà i denti solo per essere al via della competizione di doppio. Il prossimo appuntamento in singolare, probabile l'ultimo, sarà alle Olimpiadi di Parigi a fine luglio.