Murray a cuore aperto: "Deciderò domani. Vorrei giocare per l'ultima volta Wimbledon"

"Dal Queen's sono stati dieci giorni molto duri. Ho avuto un'operazione alla schiena non affatto insignificante. Ho cercato di fare tutto il possibile per poter giocare questo torneo. Non so se sarà sufficiente. Mi sono allenato negli ultimi giorni, oggi ho giocato un set di allenamento e le cose sono andate abbastanza bene.

Non ho ancora la sensazione di essere al 100%, soprattutto per il problema alla gamba. La situazione sta migliorando, ma domani giocherò un altro set ed effettuerò alcuni test. Probabilmente prenderò una decisione nel pomeriggio" . Andy Murray sta cercando di sfruttare tutto il tempo a sua disposizione per prendere la decisione finale; una decisione non facile per tanti motivi.

L'ex numero uno del mondo vorrebbe avere la possibilità di giocare per l'ultima volta sul Campo Centrale di Wimbledon, lì dove ha ottenuto i successi più importanti e conquistato due dei tre Slam vinti in carriera.

L'operazione alla schiena ha complicato i suoi piani, ma il suo desiderio è chiaro.

Andy Murray: "Deciderò domani. Vorrei giocare per l'ultima volta Wimbledon"

"Non ho dolori alla schiena, il che è molto positivo.

Il problema è che avevo una ciste piuttosto grande che comprimeva i nervi, facendomi perdere molto controllo nella gamba destra. Spero che tutto il lavoro sarà sufficiente per essere in campo martedì. Ciò che determinerà se potrò giocare o meno sarà lo stato della mia gamba.

Ogni giorno che passa sembra più probabile che possa giocare. È impossibile fornire conferme. Non voglio vivere la stessa situazione del Queen's, dove sono sceso in campo, mi sentivo strano e non potevo competere" , ha spiegato Murray in conferenza stampa.

"Doppio con Jamie? Ne ho già parlato con mio fratello, siamo consapevoli della situazione. Non è facile neanche per la mia famiglia, tutte le persone a me vicine vogliono vedermi giocare di nuovo qui, abbiamo superato tutto questo insieme.

Cosa mi spinge a provarci? L'opportunità di giocare di nuovo qui, probabilmente per l'ultima volta. Questo è un posto dove ho vissuto grandi momenti negli ultimi anni. Abbiamo vissuto i ritiri di Serena Williams e Roger Federer.

Rafael Nadal ha parlato apertamente di tutti i suoi problemi... Tutti hanno un'idea di come vogliano concludere la propria carriera: la mia idea è che accada a Wimbledon. Ovviamente ci sono anche le Olimpiadi, ma vorrei avere l'opportunità di giocare qui ancora una volta.

Sto cercando una conclusione degna per poi voltare pagina. Voglio giocare sul Campo Centrale e provare ancora quell'adrenalina" .