Andy Murray vicinissimo ad un importante traguardo: ecco di cosa si tratta

Una settimana fa sarebbe stato impensabile vedere Andy Murray partecipare a Wimbledon, in quella che dovrebbe essere realmente la sua ultima apparizione. L'ex numero uno del mondo si è ritirato nel corso del match con Jordan Thompson al torneo del Queen's ed è poi stato costretto a operarsi per una cisti alla schiena.

L’Atp, forse troppo frettolosamente. aveva annunciato il forfait del due volte campione sui prati dell'All England Club scrivendo: "Dopo un'operazione su una ciste spinale, Andy Murray è tristemente fuori da Wimbledon”.

Notizia poi smentita dall’entourage dell’ex numero uno al mondo.

Il 37enne nativo di Glasgow è stato regolarmente sorteggiato nel tabellone maschile e se la vedrà contro Tomas Machac.

Un’opportunità che Andy non vuole lasciarsi sfuggire: “Sento che merito l'opportunità di andare avanti fino all'ultimo momento per prendere la decisione. È complicato, e lo è ancora di più perché voglio giocare a Wimbledon un'ultima volta.

Per quello che ho investito nello sport negli ultimi anni, mi piacerebbe almeno uscire di scena giocando una partita vera, in cui sono almeno competitivo, non come è successo al Queen's" Qualora Murray decidesse di partecipare al 16esimo main draw a Londra, stabilirebbe un vero e proprio record per il suo paese, diventando così il giocatore britannico con il maggior numero di presenze, superando Jeremy Bates (15).

Un motivo di grande orgoglio per il 2 volte campione ai Wimbledon, che potrebbe mettere così finire alla sua gloriosa carriera.

16 - Andy Murray will make his 16th Men's Singles main draw appearance in Wimbledon, becoming the British player with the most appearances at this event in the Open Era.

Sir.#Wimbledon | @Wimbledon @the_LTA @andy_murray @OptaJoe pic.twitter.com/eGJuh95oSc — OptaAce (@OptaAce) June 28, 2024