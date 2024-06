Anche il desiderio di chiudere la propria carriera di fronte al pubblico di casa a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 potrebbe diventare un incubo per Andy Murray. L'ex numero uno del mondo si è ritirato nel corso del match con Jordan Thompson al torneo del Queen's ed è poi stato costretto a operarsi per una cisti alla schiena.

Un nuovo problema fisico che rischia seriamente di rovinare i suoi piani. Lo scozzese sta facendo di tutto per esserci ai Championships imbattendosi in una vera corsa contro il tempo e, attraverso il profilo ufficiale dello Slam londinese, ha spiegato che si prenderà tutto il tempo necessario prima di comunicare la sua scelta definitiva.

Un diritto che crede di aver guadagnato dopo tutto quello che ha fatto per il tennis.

Wimbledon - Andy Murray: "Deciderò all'ultimo. Merito questa opportunità"

"Sento che merito l'opportunità di andare avanti fino all'ultimo momento per prendere la decisione.

È complicato, e lo è ancora di più perché voglio giocare a Wimbledon un'ultima volta. Per quello che ho investito nello sport negli ultimi anni, mi piacerebbe almeno uscire di scena giocando una partita vera, in cui sono almeno competitivo, non come è successo al Queen's" , ha detto Murray che non chiude le porte a un possibile doppio con il fratello sui prati dell'All England Club.

"Giocare con Jamie nel doppio è qualcosa che ovviamente non ho mai fatto prima. Anche quello può essere speciale" .