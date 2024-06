È arrivato la peggiore notizia possibile per Andy Murray. Costretto al ritiro durante il match contro Jordan Thompson al torneo ATP 500 del Queen's, lo scozzese ha dovuto sottoporsi a un'operazione alla schiena per una cisti spinale con la speranza di poter recuperare nel minor tempo possibile.

Le cose, però, potrebbero non andare secondo i piani: stando a quanto riportato dal quotidiano The Telegraph - Murray dovrebbe restare fermo almeno sei settimane saltando, di conseguenza, sia Wimbledon che i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Giallo Murray: l'ATP annuncia che non giocherà Wimbledon e il suo team smentisce

Ad alimentare i dubbi sulla sua presenza a Wimbledon ci ha pensato anche l'ATP che in un tweet aveva dato per certo il forfait del due volte campione sui prati dell'All England Club scrivendo: "Dopo un'operazione su una ciste spinale, Andy Murray è tristemente fuori da Wimbledon.

Riposati e recupera Andy, ci mancherà non vederti lì" . Il post è stato poi cancellato. L'agenzia di comunicazione che gestisce Murray ha infatti smentito la notizia spiegando che non è ancora stata presa alcuna decisione ufficiale e che la prossima settimana sarà decisiva.

L'intenzione di Murray, come specificato in una recente conferenza stampa, era quella di salutare il tennis proprio a Wimbledon - Slam che ha conquistato due volte in carriera - e alle Olimpiadi, dove ha vinto due storiche medaglie d'oro.