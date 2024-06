Andy Murray, parla il fratello Jamie: "Sta prendendo una decisione. E' molto deluso"

Andy Murray andrà ancora una volta sotto i ferri, per risolvere un problema alla schiena. Dopo il ritiro dei giorni scorsi dal tradizionale torneo del Queen's, il tre volte campione Slam ha deciso di ricorrere ancora una volta ad un intervento chirurgico.

Un’operazione finalizzata alla miracolosa partecipazione a Wimbledon, che inizierà tra poco più di una settimana. “Andy si sottoporrà a un intervento chirurgico alla schiena sabato. Ne sapremo di più quando avrà avuto luogo", spiega il comunicato diffuso dal team del britannico.

Lo scozzese aveva ben delineato nella sua mente quali sarebbero stati gli ultimi tornei della sua carriera. Wimbledon, per poi concludere con i Giochi Olimpici.

Le parole in merito di suo fratello Jamie

Chiaro pensare che dopo questo ulteriore intervento questi impegni siano considerati quantomeno a rischio.

Suo fratello Jamie, ora direttore dell’Atp 500 del Queen’s ha parlato alla BBC della situazione di Andy: "Ha visto uno specialista ieri pomeriggio e sta cercando di decidere quale sarà il suo prossimo passo.

Non credo sia giusto che io valuti cosa fare, questo spetta a lui, ma credo che debba prendere delle decisioni", ha riferito. "Ovviamente è molto deludente per lui che questa sia la sua ultima volta al Queen's, il suo ultimo Wimbledon e la sua ultima Olimpiade, e c'è la possibilità che non lo sia.

Penso che debba prendere delle decisioni e vedere come andrà a finire", ha concluso, preferendo non sbilanciarsi. Murray avrebbe dovuto giocare in singolo e doppio con suo fratello Jamie a Wimbledon. per poi spostare le sue attenzioni alle Olimpiadi di Parigi.

Ricordiamo che Andy Murray ha scritto la storia vincendo l'oro olimpico per due edizioni consecutive dei Giochi, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Impresa mai riuscita ad altri nella storia del torneo maschile di tennis.