Andy Murray è uno dei pochi tennisti che tra uno Slam e l'altro è riuscito a mettere in difficoltà Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal nell'epoca d'oro del tennis. Non a caso, per diversi anni, si è parlato di Big 4.

Lo scozzese ha purtroppo dovuto fare i conti con un serio problema all'anca proprio nel momento migliore della sua carriera. Problema che lo ha fortemente limitato impedendogli di esplorare tutto il suo potenziale in un periodo di tempo in cui avrebbe potuto aggiungere in bacheca più Major.

A un giorno esatto dalla partita numero 1000 in carriera - poi vinta contro Alexei Popyrin - Murray si è allenato con Carlos Alcaraz e, in conferenza stampa, ha parlato della nuova generazione inserendo nel discorso il nuovo numero uno del mondo Jannik Sinner.

Murray: "Dopo aver giocato contro i Big 3, è bello allenarsi con Alcaraz e Sinner"

“Sì, ero davvero entusiasta di allenarmi con lui, perché adoro vederlo giocare. È sicuramente uno dei migliori tennisti che preferisco guardare.

Ovviamente è uno dei migliori al mondo, quindi ero davvero carico in vista dell’allenamento, anche per capire qual è il mio livello e come sta giocando" , ha raccontato Murray. "È interessante per me, avendo giocato contro Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, avere l’opportunità di allenarmi con tennisti come Jannik Sinner - mi sono allenato con lui prima degli Australian Open - e Alcaraz.

È bello avere la chance di giocare con la nuova generazione e vedere cosa fanno meglio , peggio o comunque si diverso rispetto ai ragazzi che ho affrontato per tutta la mia carriera. Mi sono divertito” .