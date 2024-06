Andy Murray giocherà le Olimpiadi ma è pronto al ritiro: "Ormai ho deciso"

Andy Murray sarà ai nastri di partenza dei giochi olimpici di Parigi. Il britannico ha ricevuto una wild card dall'ITF: sarà così presente sia nel tabellone di singolare che di doppio. La Gran Bretagna, oltre alla sua esperienza, potrà contare nell'individuale anche su Daniel Evans (il compagno di coppia prescelto dello scozzese), Cameron Norrie e Jack Draper (reduce dalla conquista del primo titolo in carriera nel circuito maggiore).

Gran parte delle speranze di ottenere una medaglia sono riposte nella coppia formata da Salisbury e Skupski, al via con grande ambizione. Nel team femminile figureranno Katie Boulter e altre tre tenniste protagoniste solo in doppio: Heather Watson (disputerà il torneo con Boulter), Harriet Dart e Maia Lumsden.

Murray e il ritiro ormai vicino

Saranno le ultime Olimpiadi della carriera per il 37enne di Glasgow, che sarà in campo questa settimana per partecipare all'Atp 500 del Queen's. Andy ha apertamente parlato alla BBC per svelare come il suo addio al tennis sia ormai vicino: "Non penso che competerò in altri tornei dopo i giochi olimpici.

Ormai ho deciso: ritengo che la cosa giusta sia salutare a Wimbledon o a Parigi 2024. Ho avuto esperienze impressionanti in entrambi gli eventi e ho avuto l'opportunità di partecipare alla quinta Olimpiade, è ciò che mi rende felice e mi motiva a continuare a gareggiare in questo momento" ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: "La mia decisione di non prolungare la mia carriera oltre questi appuntamenti si basa sui miei recenti risultati e su come mi sento fisicamente. I piani che avevo da mesi di non giocare oltre l'estate non sono cambiati".