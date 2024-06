Andy Murray, Olimpiadi in dubbio: ipotesi ritiro a Wimbledon?

"Probabilmente non giocherò più dopo questa estate" . A pronunciare queste parole, lo scorso febbraio, è stato Andy Murray. L'ex numero uno del mondo non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma dovrebbe - stando a quanto dichiarato da lui stesso - lasciare il tennis tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

Se la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sembrava quasi scontata fino a poche ore fa, le cose potrebbero seguire un percorso diverso. Murray ha disputato il torneo di doppio al Roland Garros insieme al connazionale Daniel Evans proprio per prendere di nuovo confidenza con la "disciplina" , ma lo sforzo compiuto sulla terra battuta non ha trovato riscontro positivo dal punto di vista fisico.

Murray mette in dubbio la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Dopo la netta sconfitta subita contro Marcos Giron al primo turno del torneo ATP 250 di Stoccarda, Murray ha messo in dubbio la sua presenza alle Olimpiadi spiegando che dovrà valutare insieme al suo team la soluzione migliore per il suo corpo.

Chiudere la propria carriera da professionista sui prati di Wimbledon, dove tutto è iniziato, rappresenterebbe uno scenario particolarmente suggestivo per lo scozzese. Murray ha trionfato due volte ai Championships: la prima nel 2013 e la seconda nel 2016.

Sul Campo Centrale più famose del mondo, inoltre, il 37enne ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Londra 2012. “Devo vedere cosa succede con le Olimpiadi. Non sono ancora sicuro al 100% di come sarà la situazione con il doppio, se mi concentrerò solo sul singolare o, in generale, se le giocherò.

Il mio corpo non ha reagito bene giocando sulla terra battuta nell'ultimo mese: ho avuto problemi alla schiena e devo aspettare per studiare bene la situazione" , ha detto Murray al quotidiano The Times.