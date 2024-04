Andy Murray torna ad allenarsi sul campo dopo l'infortunio alla caviglia

"Sta andando bene e spera di iniziare presto a colpire la palla in campo, ma non c'è ancora una data certa per il ritorno alle competizioni" . Pochi giorni fa, l'entourage di Andy Murray aveva rilasciato importanti aggiornamenti sulle condizioni del proprio assistito.

Lo scozzese si è procurato una brutta distorsione alla caviglia nella parte finale della partita contro Tomas Machac al Masters 1000 di Miami; partita poi persa al tie-break del terzo e decisivo set. Murray ha effettuato tutti gli esami strumentali del caso e riportato una rottura totale del legamento peroneo astragalico e una lesione del legamento calcaneoperoneale.

Un infortunio piuttosto serio che però non lo ha costretto a sottoporsi a un'altra operazione chirurgica.

Murray aveva scherzato su Instagram facendo riferimento ai numerosi problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti nel corso della sua carriera e scritto: "Quando sarà il momento tornerò, anche con un'anca e senza alcun legamento alla caviglia" .

Un'ottima notizia è arrivata proprio dagli account social dell'ex numero uno del mondo, perché il video pubblicato lo ritrae sul rettangolo di gioco intento a colpire più volte la palla con il dritto

The sight of Andy Murray back in training for what is likely to be the last few months of his professional playing career...



We're in endgame territory but we're still moving!

💪 pic.twitter.com/xxQqYOotia — Scott Barclay (@BarclayCard18) April 19, 2024