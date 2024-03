Murray, l'infortunio è più serio del previsto: rottura dei legamenti della caviglia

"Io e Jannik Sinner come Nadal e Federer?" - Ecco l'opinione di Carlos Alcaraz

Griekspoor su Jannik Sinner: "In questo momento è il giocatore da battere"

Atp Miami - Sinner soffre ma supera Griekspoor in rimonta. Arnaldi batte Shapovalov

Carlos Alcaraz dopo la vittoria dell'esordio: "Il risultato non dice la verità"

Vedrò uno specialista delle caviglie quando tornerò a casa per determinare i prossimi passi. È una cosa dura da accettare ovviamente e resterò fuori per un lungo periodo. Ma tornerò con un’anca e senza legamenti quando sarà il momento“ , ha scritto Murray sul proprio account Instagram.

Il periodo di inattività da rispettare non è ancora stato stabilito, ma l'infortunio è serio e Murray avrà bisogno di tempo per ritornare a giocare.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD