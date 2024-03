Mamma Judy difende Andy Murray e attacca tutti: il suo tweet

© Elsa/Getty Images

Andy Murray non ha apprezzato l'ennesima domanda ricevuta sul ritiro in conferenza stampa dopo la severa sconfitta contro Ugo Humbert al torneo ATP 500 di Dubai. Lo scozzese, scosso al termine di un match che non lo ha mai visto davvero in partita, ha svelato che probabilmente lascerà il tennis quest'estate.

Il vero obiettivo dell'ex numero uno del mondo è quello di provare a fare il massimo sia al Roland Garros che a Wimbledon e rappresentare ancora la Gran Bretagna ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Non giocherò oltre quest'estate probabilmente.

Ricevo la stessa domanda dopo ogni singola partita, sono stufo. Non ne parlerò più da ora a quando arriverà il momento di fermarmi" , ha dichiarato Murray.

Postando il video della conferenza sul proprio account Twitter, mamma Judy ha difeso suo figlio mettendo in chiaro alcune cose.

"In ogni singola conferenza stampa gli rivolgono la stessa domanda. Quando ha iniziato a competere nel Tour ATP era: 'Quando vincerai Wimbledon? ' . Ogni singola volta. Lasciate che si goda tutto il tempo che resta della sua carriera.

È il numero 50 del mondo con un'anca di metallo, una rotula bipartita e quattro figli" , ha scritto Judy Murray.

Every single press confernece he is asked the same question. When he started on @atptour it was “ah but when r u going to win Wimbledon?” Every single time.

Let him enjoy whatever time is left of his career. He is 50 in the world, has a metal hip, a bipartite patella + 4 kids. https://t.co/qIJAAz40pA — judy murray (@JudyMurray) February 28, 2024