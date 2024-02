Andy Murray fa 500 sul cemento: "Non male. Sono davvero orgoglioso"

© Bradley Kanaris/Getty Images

“Non è male" . Andy Murray ha dato vita a un simpatico siparietto - molto simile a quello messo in scena da Novak Djokovic in conferenza stampa agli Australian Open nel 2020 - nell'intervista post-partita al torneo di Dubai.

Lo scozzese ha raggiunto quota 500 vittorie sul cemento nell'evento ATP 500: meglio di lui nell'Era Open hanno fatto solo Roger Federer( 783) , Novak Djokovic( 700) , Andre Agassi( 592) e Rafael Nadal( 518) . Un traguardo arrivato proprio in uno dei momenti più complicati della sua carriera e che potrebbe rappresentare un fattore decisivo nei prossimi mesi.

Murray ha siglato una importante rimonta ai danni di Denis Shapovalov e agli ottavi di finale del Dubai Duty Free Tennis Championships troverà uno tra Ugo Humbert e Gael Monfils. I due tennisti francesi si sono affrontati proprio la scorsa settimana a Doha e Monfils ha trionfato in due set.

Andy Murray fa 500 sul cemento: "Sono davvero orgoglioso"

"Ovviamente il cemento è sempre stata una grande superficie su cui giocare per me nel corso degli anni. 500 vittorie sono davvero tante e sono orgoglioso di questa statistica.

Non sono molti i giocatori che hanno raggiunto questo traguardo. È fantastico aver vinto la cinquecentesima partita sul cemento prima del mio ritiro" , ha detto Murray ai microfoni dell'ATP prima di analizzare il match contro Shapovalov.

"Io e Denis non abbiamo vinto molti match ultimamente. Lui ha saltato gran parte della scorsa stagione. Gioca e serve molto bene. Devi trovare il giusto equilibrio per gestire i suoi colpi, ma non puoi semplicemente provare a spedire la pallina dall’altra parte del campo. Sono riuscito a farlo davvero bene oggi, soprattutto alla fine” .