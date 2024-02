Andy Murray: "Il Sudamerica merita il proprio Master 1000"

© Kelly Defina-Getty Images

Il paradosso del Sudamerica: un continente con un gran movimento che non ha il suo Master 1000. Lo swing sulla terra battuta sudamericana conta 4 tornei: due Atp 250 in Argentina (Cordoba e Buenos Aires), l’Atp 250 di Santiago del Cile e il 500 di Rio De Janiero.

Troppo poco per realtà che da sempre producono giocatori di alto livello e che assicurano sempre calore e pubblico delle grandi occasioni. Il tre volte campione slam britannico Andy Murray ha voluto esprimere la propria opinione sul tema, pubblicando un post su X che ha aperto un dibattito tra gli appassionati e alcuni esponenti di spicco del tennis sudamericano.

Il 36enne scozzese ha scritto: “Unpopolar Opinion. Il Sud America dovrebbe avere un proprio swing dedicato nel tour del tennis con una propria serie di master. Il modo in cui i tifosi sostengono i tornei è incredibile.

Atmosfere incredibili e chiaramente parte della loro cultura sportiva. Vamos @atptour!”.

Unpopular opinion 🚨 South America should have its own dedicated swing on the tennis tour with its own masters series. The way the fans support the tournaments there is incredible.

Amazing atmospheres and 🎾 is clearly part of their sporting culture. Vamos @atptour ! — Andy Murray (@andy_murray) February 24, 2024