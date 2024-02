Andy Murray e il momento di difficoltà: "Lo supererò e sarò più forte di prima"

© Kelly Defina-Getty Images

Dal lento ritorno tra i primi quaranta del mondo all’incapacità di vincere. Per Andy Murray tornare i campi di gioco dopo il calvario dovuto agli infortuni all’anca e la lunga assenza dal circuito è stata già una vittoria.

Merito della sua grande determinazione e per lo spassionato amore per il tennis. Nel 2023 però il tennista britannico era anche riuscito a spingersi oltre, arrivando ad occupare la 38esima posizione del ranking. Oggi però la situazione sembrerebbe decisamente più complicata, e vincere anche solo una partita è diventato per Murray un’impresa titanica.

Una sola vittoria nelle ultime nove partite disputate per il 36enne britannico, arrivata il 23 ottobre dello scorso anno contro Hanfmann al primo turno dell’Atp 250 di Basilea, ancora a secco nel 2024. Reduce da questo momento difficile, il tre volte campione slam ha parlato della sua situazione in vista dell’Atp 250 di Doha, in cui il britannico cercherà di difendere la finale conquistata nella passata stagione.

Le parole di Andy Murray

L’attuale numero 50 del ranking ha criticato il trattamento ricevuto dai giornalisti dopo i suoi ultimi risultati non entusiasmanti. "È stato un periodo difficile, ma continuerò a giocare.

Non devo fare quello che dicono i giornalisti o i tifosi. Ho il ranking necessario per giocare tornei importanti, me lo sono guadagnato, e il mio desiderio è di continuare a provarci. So che posso giocare molto meglio di come ho fatto quest'anno" ha dichiarato Murray.

Il tennista britannico si è detto poi sicuro di essere in grado di uscire da questo periodo di difficoltà. "Questa è una situazione nuova per me e la vedo come una buona opportunità per imparare lezioni importanti e continuare a migliorare.

Sono convinto che la supererò e che sarò più forte di prima nel farlo. Mi piace ancora molto tutto ciò che riguarda il circuito e non ho perso il desiderio di continuare a gareggiare. Nella vita ci sono momenti in cui le cose non vanno bene e bisogna essere forti per cercare di cambiare la dinamica. È quello che cercherò di fare" ha concluso Murray.