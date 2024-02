Henman rassicura sul futuro di Andy Murray: "Ci crede ancora"

© Morgan Hancock/Getty Images

Lo scorso anno Andy Murray ha entusiasmato tutti con grandi vittorie, prestazioni straordinarie e un carisma incredibile. L'ex numero uno al mondo ha avuto tanti problemi fisici negli ultimi anni, ma si è attirato il favore del pubblico grazie alla voglia di non mollare mai.

Le ultime settimane sono state però molto difficili, tra le peggiori della sua straordinaria carriera. Nel 2024 Andy Murray ha disputato quattro match e li ha persi tutti, così che sono aumentati i rumors e le domande riguardo a un possibile ritiro in questa stagione.

Lui non ha parlato ufficialmente ma già in Australia ha detto che quello disputato potrebbe essere l'ultimo Australian Open, insomma ci sono varie possibilità che questa possa essere l'ultima stagione e i fan attendono novità ad ogni torneo.

Intanto un ex leggenda del tennis britannico come Tim Henman è intervenuto nel corso di un'intervista ai microfoni di The Express e ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Finché avrà motivazione ed energia - fame e tanto desiderio - credo che continuerà a giocare".

Henman ha spiegato: 'Essere un tennista professionista è il lavoro più bello del mondo e - credetemi - penso che ci sia ancora tempo per andare in pensione, si può farlo in futuro". Parlando ancora degli obiettivi futuri di Andy, Tim ha proseguito: "Vuole vedere i risultati del suo investimento, vuole capire cosa non è riuscito a fare ultimamente, cosa non andava.

Lui ha lavorato e sta lavorando duramente ma i risultati arriveranno, lui lo pensa. La cosa principale è che Andy pensa che i trionfi arriveranno e in ogni caso lui avrà sempre il mio sostegno. Ha tutto il diritto di pensarla così, non vuole più perdere ai primi turni dei tornei ma è motivato a vincere e fare quello che ha fatto con un'anca sorprendente è fantastico.

Spero che presto riesca a girare e riesca a ottenere qualche vittoria". In particolare durante l'intervista Henman ha fatto riferimento a Wimbledon e spera che il campione britannico possa presto migliorare i propri risultati, soprattutto in vista della stagione su erba.