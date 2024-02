© Jonathan DiMaggio/Getty Images

"È stato un viaggio incredibile da parte di un uomo straordinario. Ed è stato un vero privilegio testimoniarne gran parte. Tutte le cose belle finiscono, ovviamente. Quindi quanto tempo dovrà ancora passare prima che Andy Murray chiuda la sua straordinaria carriera? " .

È bastato l'articolo pubblicato da Kheredine Idessane sul sito ufficiale della BBC per aprire il dibattito sul futuro di Murray. L'ex numero uno del mondo ha perso sei partite consecutive e non ha raccolto nemmeno un successo nel 2024.

Alcune prestazioni non sono state all'altezza delle aspettative, ma questo non vuol dire che lo scozzese non possa provare a regalarsi altre soddisfazioni nel Tour. È questo il concetto espresso da Murray in risposta alle parole utilizzate da Idessane.

"Non mi arrenderò. Continuerò a lottare e a lavorare per produrre le prestazioni di cui so di essere capace" .

Darren Cahill su Andy Murray: "Nessuno ha il diritto di dirgli quando smettere"

Nell'ultima puntata del podcast The Run Home with Andy and Gazey, Darren Cahill ha voluto difendere Murray e specificato: "Andy è uno dei più grandi giocatori che il nostro sport abbia mai visto, perché non gli è stato regalato nulla e ha dovuto lavorare duramente per ottenere tutto ciò che ha raggiunto nel tennis.

Nessuno ha il diritto di dirgli quando smettere. Può giocare quanto vuole, non c'è nulla che possa danneggiare la sua immagine. Ciò che è riuscito a realizzare nella sua carriera è stato notevole, considerando gli ostacoli che ha trovato" , ha detto l'allenatore di Jannik Sinner.

Tesi apprezzata anche da Boris Becker. La leggenda tedesca ha infatti pubblicato sul proprio account Twitter le dichiarazioni di Cahill commentando: "Non potrei essere più d'accordo" .