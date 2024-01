"Andy Murray deve ritirarsi": lo scozzese non ci sta e risponde duramente

© Morgan Hancock-Getty Images

La scelta del momento in cui dire basta e ritirarsi è sempre molto difficile per uno sportivo. E questo vale ovviamente anche per i tennisti. Ciclicamente quando si arriva ad una certa età e per forza di cose i risultati non sono più quelli del passato, la domanda viene posta da parte della stampa ai diretti interessati.

Ed è successo anche con Novak Djokovic dopo la sconfitta con Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open e succede spesso anche con Andy Murray. Il giocatore scozzese - capace di vincere tre tornei del Grande Slam (Us Open 2012 e Wimbledon 2013 e 2016)- nell'era Federer-Djokovic-Nadal, ha risposto in maniera molto dura ad un reporter della BBC che gli ha dedicato un post sul social network X.

Andy Murray risponde in maniera dura su X a chi gli chiede il ritiro

Lo sport reporter al quale Murray ha risposto ha scritto il seguente post: "È stato un viaggio incredibile da parte di un uomo straordinario. Ed è stato un vero privilegio testimoniarne gran parte.

Tutte le cose belle finiscono, ovviamente. Quindi quanto tempo dovrà ancora passare prima che Andy Murray chiuda la sua straordinaria carriera?". Va ricordato che Murray che ha 36 anni, essendo nato il 15 maggio 1987, ha avuto un inizio anno con due eliminazioni precoci al primo turno agli Australian Open contro l'argentino Etcheverry e anche questa settimana all'Atp 250 di Montpellier torneo in cui ha perso da Benoit Paire con il francese che non vinceva una partita a livello Atp da un anno e mezzo.

Ma Murray non ci sta. E replica con un post decisamente molto duro. Che fa capire il periodo difficile che sta vivendo ma nel quale afferma che non ha intenzione di gettare la spugna. "Fammi un favore – è la replica di Murray - Sono in un momento terribile, te lo concedo.

La maggior parte delle persone se ne andrebbero e si arrenderebbero nella mia situazione in questo momento. Ma io non sono la maggior parte delle persone e la mia mente funziona in modo diverso. Non mi arrenderò. Continuerò a lottare e a lavorare per produrre le prestazioni di cui so di essere capace".