Andy Murray difende sui social Mirra Andreeva: che attacco al telecronista

Come a Wimbledon nel 2023, Mirra Andreeva ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open. La 16enne russa si è resa protagonista di una rimonta splendida contro la francese Diane Parry: nel terzo set, sotto 5-1, è riuscita in modo quasi rocambolesco a reagire e a portarsi a casa la sfida al tie-break decisivo (vinto 10-5).

La vittoria è stata particolarmente apprezzata dal campione britannico Andy Murray, che ha avuto da ridire però sul telecronista della partita. Ecco il Tweet del 36enne che ha attirato l'attenzione sui social: "Andreeva è sotto 5-1 nel terzo.

Il commentatore: 'Ha davvero bisogno di lavorare sul lato mentale del suo gioco... è troppo dura con se stessa quando perde' 30 minuti dopo Andreeva vince 7-6. Forse il motivo per cui ha ribaltato la gara è la sua forza mentale.

Forse ha ribaltato la situazione perché è dura con se stessa e pretende di più da se stessa quando perde/gioca male?".

