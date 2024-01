Andy Murray quasi in lacrime: "Potrebbero essere i miei ultimi Australian Open"

© Morgan Hancock/Getty Images

È un Andy Murray deluso, triste e arrabbiato quello che si è presentato in conferenza stampa al termine del match con Tomas Martin Etcheverry. L'ex numero uno del mondo ha lasciato gli Australian Open al primo turno disputando una partita al di sotto delle aspettative e perdendo nettamente in tre set.

Una prestazione che ha forse alimentato i pensieri negativi presenti all'interno della sua mente creandone nuovi molto più drastici. Murray non ha utilizzato giri di parole e ha spiegato che quella con l'argentino potrebbe essere stata la sua ultima partita a Melbourne.

"Ero emozionato alla fine? Esiste la possibilità che questo sia il mio ultimo Australian Open. Probabilmente ha inciso l’andamento del match e tutto il resto. Cerchi di controllare le emozioni durante la partita e, quando sei a un punto dalla sconfitta, pensi: ‘Non posso credere che tutto finisca così in fretta’ .

Ho provato sensazioni completamente opposte rispetto allo scorso anno. Sono deluso" , ha detto Murray quasi in lacrime.

Murray: "Potrebbero essere i miei ultimi Australian Open"

"Le cose non sono andate bene sin dall’inizio.

Prestazione deludente. Il pubblico è stato fantastico: hanno provato a sostenermi e supportarmi. Non capisco il perché della mia prestazione, mi sono sentito bene negli ultimi giorni. So che a volte, quando mi sento frustrato, mostro le mie emozioni in campo.

Non c’è dubbio che questo mi abbia condizionato negli ultimi 8-10 mesi. Oggi non mi sentivo fuori controllo o incredibilmente frustrato durante la partita. Ho provato a restare calmo. Bisogna trovare l’equilibrio, Novak Djokovic potrebbe essere un esempio per me.

Non è perfetto in campo sotto questo punto di vista, ma è sempre focalizzato su ogni singolo punto" . Impossibile non pensare a tutte le avversità che Murray ha dovuto superare per tornare a competere. "La situazione di ogni giocatore è diversa.

Ho subito un intervento chirurgico alla schiena all'inizio della mia carriera. La gravità di quell'intervento è completamente diversa rispetto a quello subito all'anca. Alcuni tennisti tornano dopo essere diventati genitori, ma è completamente diverso rispetto a chi ha subito un infortunio.

È davvero difficile. Direi sia impossibile che un tennista torni dopo un anno e inizi a sentirsi bene in campo immediatamente. Ci vuole tempo. Io non sono mai tornato davvero. Non è facile cambiare la tua prospettiva dopo essere stato ai vertici.

È difficile quando non torni allo stesso livello" , ha continuato Murray prima di soffermarsi direttamente sul possibile ritiro. "Ho un'idea legata al modo in cui mi piacerebbe smettere di giocare. Ne ho parlato con il mio team e la mia famiglia. Loro sanno dove e quando mi piacerebbe chiudere la carriera, ma non ho preso alcuna decisione definitiva a riguardo" .