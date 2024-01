Murray: "Non ho mai visto Federer, Djokovic e Nadal scherzare durante le partite"

© Graham Denholm/Getty Images

Domenica inizierà ufficialmente il primo Slam stagionale: l'Australian Open. Il tennista scozzese Andy Murray sarà atteso nel primo turno dall’argentino Etcheverry e ha parlato in conferenza stampa nella giornata odierna.

Sir. Andy ha iniziato ricordando le maratone che lo hanno visto diverse volte come protagonista nei match terminati oltre l'una di notte. L'ATP e la WTA hanno stabilito un nuovo piano per migliorare le condizioni di gioco e favorire il benessere dei giocatori.

“Non credo che l'inizio di domenica modificherà qualcosa. Penso che sul Campo Centrale ci siano due partite il giorno e due la sera. Penso che ciò non ridurrà la possibilità di ritardare i match nella notte, perché deve esserci quell'intervallo dove devono sgomberare lo stadio e far entrare i tifosi della sessione notturna.

Io ho sentito molti giocatori, e ovviamente i media, discutendone a lungo. Sì, ha semplicemente senso. È una cosa molto ovvia che deve cambiare. Non ho sentito nessuno davvero in disaccordo con questo. È positivo che ci saranno alcuni cambiamenti.

Sarà un bene per tutti, credo. Aiuterà sicuramente il recupero per il giorno successivo e cose del genere”.

Murray si focalizza sul proprio sfidante in Australia

Il 5 volte finalista del Major australiano ha proseguito affermando: “Mi sento come se mi stessi divertendo maggiormente.

Penso che parte di ciò dipenda ovviamente dal lato mentale. Il tennis è un gioco difficile da questo punto di vista. Sì, quando sei in difficoltà a volte può essere difficile. In parte è questo.

Anche il modo in cui giochi. Risolvere alcuni problemi mi ha aiutato a sentirmi meglio in campo. Sì, sicuramente un po' di attenzione alla parte mentale. Riformulare il modo in cui guardi le cose sicuramente aiuta. Riguarda più il modo in cui gestisci la frustrazione e delusione e tutto il resto quando giochi.

Non vedo Novak ridere e scherzare mentre gioca le sue partite. Non l'ho mai visto con Roger e Rafa. Probabilmente è il modo in cui gestisci quei momenti ed essere un po' più gentile con te stesso e con le persone intorno a te, abbassando alcune delle tue stesse aspettative.L'anno scorso ero frustrato, non gareggiavo bene nei momenti importanti.

È qualcosa che spero di cambiare quest'anno”. Lo scozzese si è focalizzato sul primo turno contro Etcheverry. “La maggior parte dei miei match li ho fatti abbastanza bene fisicamente l'anno scorso.

Ma sì, ha un gioco che può rendere le partite molto fisiche. Abbiamo giocato a Basilea, non so se per più di tre ore, ma sembrava che lo fosse. A Indian Wells, un altro lungo match. Ancora una volta,quando non servi bene, finisci per partecipare a scambi molto più lunghi.

A causa del modo in cui rispondi,puoi finire per ottenere molti punti lunghi quando è il caso.Sì, spero che tra un paio di giorni non sia così “ha concluso l’ex numero della classifica ATP: