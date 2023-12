Andy Murray sulle condizioni di Rafael Nadal: "Sta lavorando duramente"

© Bradley Kanaris/Getty Image

Andy Murray e Rafael Nadal hanno effettuato una sessione di allenamento insieme, in vista del loro rispettivo debutto nell'Atp 250 di Brisbane. Il tennista britannico non vede l'ora di esordire nel complicato primo turno in Australia contro il bulgaro Grigor Dimitrov.

Durante il media day, allo scozzese è stato chiesto di parlare anche delle condizioni fisiche - secondo il suo parere - del campione spagnolo in campo: "Di solito se mi alleno con lui o Novak c'è un po' di interesse, certamente in loro e non tanto in me.

È fantastico riaverlo a giocare. Ovviamente sta lavorando molto duramente, come sempre. Si sta allenando intensamente con lui. Aveva un bell'aspetto dal punto di vista fisico, stava giocando bene" ha fatto sapere l'atleta 36enne.

Poi ha aggiunto alcuni curiosi dettagli: "Ci sono alcune cose che probabilmente sta facendo in modo leggermente diverso rispetto all'inizio della sua carriera. La sua seconda di servizio è significativamente più dura di quella che aveva nei primi anni di attività.

Per il resto del gioco, a meno che non ci sia un problema fisico, non c'è davvero motivo per lui di apportare grandi cambiamenti. Ha avuto un discreto successo. Quando è in forma e in salute, quello stile di gioco è ciò che ha funzionato davvero bene per lui, cercando il suo diritto, cercando di dominare con quel colpo.

Se vuole avere successo in futuro, questo è ciò che dovrebbe provare a fare secondo me".

Murray sull'inizio di stagione

"Mi sento molto meglio fisicamente e mentalmente rispetto a mesi fa. Ho avuto difficoltà durante la preseason perché mi sono infortunato alla spalla, ho avuto un piccolo problema al ginocchio e mi sono ammalato gravemente mentre stavo per fare un blocco di allenamento a Dubai.

Poi sono riuscito a recuperare. Non sono riuscito a giocare tanti set competitivi come avrei voluto ma è una cosa che sto facendo questi ultimi giorni qui in Australia, per di più con alcuni dei migliori al mondo" ha affermato Andy in vista del primo impegno ufficiale dell'annata.