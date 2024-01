Andy Murray sogna ancora: "Posso competere con i migliori giocatori al mondo"

© Getty Images

È appena iniziata una nuova stagione tennistica e Sir Andy Murray ha ancora voglia di stupire. Il 36enne britannico si sta preparando per arrivare al meglio agli Australian Open, primo slam dell’anno, major in cui l’ex numero uno del mondo non è mai riuscito a trionfare nonostante le cinque finali disputate.

Il numero 42 del mondo è arrivato a Down Under in vista del Grande Slam inaugurale del 2024 e parteciperà al Brisbane International la prossima settimana per prepararsi al major in programma a Melbourne. In un’intervista al Daily Mail Murray ha parlato del suo stato fisico, esprimendo la sua voglia di continuare a giocare fin quando il corpo glielo permetterà.

Le parole di Andy Murray

Dopo essersi allenato giovedì al Queensland Tennis Centre, Murray ha parlato di come gli infortuni ed i problemi fisici non gli impediscano di stare bene quando scende in campo. “Il corpo è vecchio ma mi piace ancora, e mi piace ancora allenarmi e viaggiare.

Ora è un po' più difficile stare lontano avendo una famiglia, il che è difficile. Ma mi sento abbastanza bene da poter competere con i migliori giocatori del mondo e continuerò a giocare finché non sentirò di non poterlo più fare” ha dichiarato l’ex numero uno del mondo.

Murray ha poi commentato la sua ultima stagione. “È probabilmente la parte più positiva dell'anno per me, che sono stato in grado di competere per la maggior parte delle settimane. Ho avuto un piccolo infortunio intorno agli US Open, ma a parte questo è andata molto bene.

Finché sono in salute, è molto più piacevole scendere in campo. Quando si hanno molti infortuni, la riabilitazione è molto più difficile rispetto a quando ero giovane. Spero quindi di poter rimanere in forma” ha concluso il tre volte campione slam.

Murray proverà a migliorare il risultato ottenuto lo scorso anno nello slam australiano, nel quale si è spinto fino al terzo turno, eliminato da Roberto Bautista Agut.