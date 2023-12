Barbara Schett e il netto paragone su Iga Swiatek: "Mi ricorda Andy Murray"

© Alexander Scheuber/Getty Images

Nonostante qualche difficoltà e i numerosi miglioramenti di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek è riuscita a chiudere nuovamente l'anno in testa al ranking mondiale Wta. Addetti ai lavori ed ex tennisti hanno iniziato a immaginare quali obiettivi potrebbe ottenere la numero uno polacca nella stagione 2024, particolarmente movimentata per l'appuntamento dei giochi olimpici in estate a Parigi.

La superficie scelta dagli organizzatori è proprio la terra rossa del Roland Garros: per la 22enne di Varsavia ci sarà dunque la possibilità di trionfare due volte in Francia, dopo i tre Slam già conquistati sul Philippe-Chatrier.

Sul tema è intervenuta Barbara Schett, che in un'intervista rilasciata a Eurosport ha fatto un paragone piuttosto interessante: "Mi ricorda un po' Andy Murray quando le Olimpiadi erano a Londra, in quel di Wimbledon, e ha fatto bene.

Lei immagina di poter vincere gli Open di Francia e le Olimpiadi al Roland Garros? Sarebbe incredibile. E credo sia qualcosa che è nelle sue corde" è l'analisi fornita dall'ex giocatrice.

Schett su Swiatek

La 47enne austriaca ha espresso ulteriori considerazioni su Iga: "Penso che sia qualcosa che anche lei vorrebbe ottenere.

Non sono troppo preoccupata per lei per il torneo francese sulla terra battuta, a dire il vero la sfida più grande saranno gli altri tornei del Grande Slam. La vedo vincere di nuovo grandi titoli - ha sottolineato -.

Probabilmente l’anno è stato nella media in termini di tornei prestigiosi. Ha vinto solo uno Slam. L'obiettivo principale però immagino sia quello di mostrare sempre il suo miglior tennis in partita". Schett ha concluso evidenziando una possibile lacuna della polacca: "Ho sempre la sensazione che sia una questione del suo approccio mentale, di quanto crede in se stessa.

Il modo in cui colpisce il dritto, a volte può tremare un po' quando ha dei dubbi. Quindi, se è fresca mentalmente e crede in se stessa, sarà difficile da battere praticamente per tutte".