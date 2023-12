Tim Henman sottolinea: "Potrebbe essere l'ultimo anno di Andy Murray"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2024 potrebbe essere l’ultima stagione agonistica di sir. Andy Murray. L’ex numero 1 del mondo, dopo l’operazione all’anca subita nel 2019, è riuscito a costruirsi una classifica degna di nota nel Tour ATP ma senza tornare al livello cui era abituato.

Tim Henman ha parlato delle aspettative poste su Andy Murray nel prossimo anno

L’ex tennista britannico e numero 4 della classifica ATP Tim Henman si è sbilanciato in un’intervista ad Eurosport sulla stagione che inizierà a breve e sull’ipotesi di ritiro dello scozzese.

“Penso che potrebbe essere la sua ultima stagione. Non lo so. Andy è l'unico che lo sa veramente, ma è comunque molto motivato. L'ho visto allenarsi al National Tennis Center di Roehampton” ha affermato Tim.

Henman ha continuato parlando della difficoltà di Andy di ottenere risultati di spicco nel corso degli Slam e gli infortuni non hanno aiutato il tennista scozzese. “È là fuori a dedicare molte ore in campo, in palestra, e spero solo che possa ottenere qualche ricompensa per tutto quel tempo e impegno.

Alla fine dell'anno scorso, non sembrava che si stesse divertendo in campo. Il suo atteggiamento non era buono”ha dichiarato Henman. L’ex tennista britannico ha proseguito rimarcando: “In questa fase della sua carriera, vuoi che sia lì non solo per ottenere buoni risultati, ma anche per divertirsi.

Non giocherà a tennis professionistico per sempre. Penso che per me la lista dei desideri per Andy Murray sia che giochi bene, ottenga delle belle vittorie e si diverta. Teniamo le dita incrociate. Penso che abbia semplicemente personificato il suo spirito combattivo.

È solo in campo con un hip metal, ancora con la fame, il desiderio e la determinazione di trovare un modo per vincere”. Infine,si è sbilanciato sul livello che Murray avrà nel corso degli Australian Open che inizieranno il 14 gennaio e se potrà migliorare il terzo turno del 2023 sottolineando: “Penso che si stia muovendo meglio di allora e penso che possa anche giocare meglio.

Forse se il programma fosse un po' più clemente e il clima fosse un po' più caldo, sarebbe in grado di correre bene e per questo sta mettendo tutto il lavoro in palestra”.