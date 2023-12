Andy Murray sceglie un compagno particolare per l'esordio in doppio a Brisbane

© Julian Finney/Getty Images

C'è tanta curiosità per i primi appuntamenti che apriranno ufficialmente la stagione 2024 del circuito Atp. Dal 31 dicembre al 7 gennaio andrà in scena il 250 di Brisbane, che ha come particolarità quella di ospitare il rientro in campo del campione spagnolo Rafael Nadal.

Oltre al tabellone principale di singolare, non mancherà lo spettacolo anche in doppio: è stata pubblicata e resa nota infatti l'entry list del torneo e sono diverse le novità che hanno sorpreso i fan.

A guidare il seeding ci sarà il duo argentino composta da Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Sono diversi però i tennisti specialisti nell'individuale che hanno scelto di iscriversi anche nella competizione di doppio, formando delle squadre molto interessanti.

Fra queste fari puntati sul britannico Andy Murray, che farà coppia con il talento danese Holger Rune. Una strana formazione sarà pronta a cimentarsi nella manifestazione per cercare di cominciare al meglio la loro avventura sul cemento australiano nel nuovo anno.

Abbiamo già la prima "strana" coppia del 2024:



Andy Murray e Holger Rune giocheranno insieme in doppio a Brisbane! 🇬🇧🇩🇰



Matteo Arnaldi invece giocherà con Tomas Martin Etcheverry. 🇮🇹🇦🇷 pic.twitter.com/7rOwVT74RC — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 19, 2023

Andy Murray teams up with Holger Rune to play doubles at @BrisbaneTennis

Doubles entry list 👇 pic.twitter.com/maYgblmiXm — Michal Samulski (@MichalSamulski) December 19, 2023

Tra le altre coppie in gara spicca l'italiano Matteo Arnaldi insieme all'argentino Tomas Martin Etcheverry.

Doppio impegno anche per il bulgaro Grigor Dimitrov con lo statunitense Sebastian Korda. Da non sottovalutare neppure i russi Karatsev e Safiullin, nonché lo 'strano' duo Ben Shelton-Ugo Humbert.