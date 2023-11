Andy Murray, nuova frecciatina a Novak Djokovic? Il messaggio social fa discutere

© Cameron Smith/Getty Images

Novak Djokovic se l'è presa ferocemente durante la sua prima sfida nelle fasi finali di Coppa Davis (e anche al termine nelle interviste e in conferenza stampa) con alcuni fan britannici presenti sugli spalti di Malaga per i loro comportamenti.

Il tennista 36enne non ha gradito i fischi sul set point, mandando dei baci verso di loro, e le interruzioni mentre parlava a fine partita in campo: "Impara a rispettare i giocatori, impara a rispettare le persone. Tu stai zitto, stai zitto".

Sabato mattina anche Andy Murray è intervenuto sulla questione attraverso un messaggio piuttosto discusso su Twitter: si tratta di una nuova frecciatina verso il campione di Belgrado? Ecco le parole del britannico, che ha elogiato il sostegno dei fan inglesi in Spagna: "Venerdì sera difficile per i ragazzi a Malaga.

Un enorme ringraziamento a tutti i tifosi che hanno fatto un grande sforzo per viaggiare là fuori e creare un'atmosfera brillante per gli atleti" ha dichiarato aggiungendo l'emoji dell'applauso. Poi ha concluso così: "Coppa Davis senza di voi è uguale a...

(aggiungendo il pollice verso il basso)".

Tough one for the guys in Malaga last night @DavisCup 😞

Huge thanks to all the fans who made the big effort to travel out there and create a brilliant atmosphere for the players👏 the Davis cup without you = 👎 — Andy Murray (@andy_murray) November 24, 2023