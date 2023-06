McEnroe su Murray: "Si ispira a Novak Djokovic. Sono rimasto sorpreso da una cosa"

Manca sempre meno ormai al torneo di Wimbledon , terzo e tanto atteso Slam di questo 2023. L'uomo da battere, non ci sono dubbi su questo, è Novak Djokovic con il numero due al mondo che coltiva ancora il sogno di vincere tutti e quattro Slam nell'era Open, una situazione che chiudererebbe, forse ancora di più, l'eterno dibattito sul GOAT.

Il campione serbo è reduce dalla bella vittoria al Roland Garros, torneo che gli ha consegnato il 23esimo titolo dello Slam in carriera. Nole non vuole assolutamente fermarsi e vuole legittimare il suo dominio storico su tutti gli avversari.

A Wimbledon poi è ancora più favorito e sono ormai anni che vince e stravince contro qualsiasi avversario. L'ex campione di tennis John McEnroe ha parlato di questo e molto altro, da Carlos Alcaraz fino ad Andy Murray, per commentare la situazione del tennis attuale.

Ecco le sue parole ai microfoni del Daily Mail: "Alcaraz ha chance contro Djokovic sull'erba, lo capirà, io penso solo che sia questione di tempo". John ha inoltre rivelato che gli piacerebbe allenare il tennista murciano e vederlo ancora di più al vertice.

Non potevano mancare dichiarazioni su Andy Murray con il tennista britannico che sta vivendo una seconda carriera tennistica e che, con qualche alto e basso, sembra comunque restare un outsider su questa superficie.

Le parole di John McEnroe su Andy Murray

McEnroe ha parlato così: "Senza dubbio credo che le migliori possibilità in carriera di Andy siano ora a Wimbledon.

Lui conosce come funziona questa superficie meglio di chiunque altro e a mio parere è tra i migliori 12 tennisti che sanno cosa serve per competere. Ovviamente dipenderà tutto dal sorteggio. La verità è che io sono rimasto sorpreso dal miglioramento dei suoi movimenti negli ultimi due anni.

Si è ispirato a Novak Djokovic, d'altronde hanno la stessa età ma sembra che abbiano 25 anni. Sinceramente non so come faccia ancora a giocare, ma spero che possa ritirarsi alle sue condizioni, comunque come lui desidera". Photo Credit: Getty Images