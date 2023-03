Becker stregato da Murray: "E incredibile quello che fa. Su Wimbledon.."

Non mi sarei aspettato che tornasse così forte dopo l'operazione all'anca

L’ex leggenda del tennis Boris, ora opinionista, ai microfoni di Eurosport, si è detto entusiasta del grandissimo ritorno nel tour di Andy. L’ex tennista Tedesco si è lanciato anche in una previsione molto ambiziosa sull’attuale numero 53 al mondo: ". Il modo in cui ha lottato contro i suoi avversari, per lo più in tre set, e anche il modo in cui ha giocato un grande tennis, come nella finale contro Daniil", ha dichiarato Becker, strabiliato dall'incredibile forza d'animo dello Scozzese.

È incredibile come sia riuscito a tornare in questo modo, e voglio guardare un po' avanti. Se continua a giocare così e a vincere partite, non vedo l'ora che arrivi Wimbledon. Penso che lì potrebbe essere a un buon livello, sulla sua superficie preferita, l'erba", ha concluso Becker.

Segnali importanti nel 2023 per Andy Murray

In questo 2023 abbiamo ritrovato veri sprazzi del grande Andy Murray, leggenda senza tempo che si avvia a piccoli passi verso l’epilogo della sua carriera. Le maratone vinte agli Australian Open contro Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis e la stupenda cavalcata all’Atp di Doha, stroncata in finale solo davanti un solidissimo Daniil Medvedev, hanno fatto sognare gli appassionati di lungo corso.

L’ex numero uno scozzese sta vivendo una seconda giovinezza dopo il lungo calvario per l’operazione all’anca, che lo ha tenuto lontano dal tour a lungo. Ora però le sue ambizioni sono diverse e può pensare realmente di tornare competitivo nei tornei più prestigiosi che si svolgeranno da qui a fine stagione.

"Ma ho ancora l'ambizione di vincere i tornei e di fare grandi risultati negli eventi più importanti, vincendo un certo numero di partite nella mia carriera", ha recentemente dichiarato. Andy Murray avrebbe dovuto giocare martedì contro Hubert Hurkacz nel primo turno dei Dubai Tennis Championships. Tuttavia, si è ritirato dal torneo a causa di un infortunio all'anca. Photo Credit: Qatar Open