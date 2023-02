Murray torna dopo le fatiche degli Australian Open: wild card per l'Atp 500 di Dubai

. Il tennista britannico ha dato tutto sui campi della Rod Laver Arena, superando due emozionanti e lunghissimi di match del primo torneo Slam dell’anno, entrambi finiti al quinto set a favore della medaglia d’oro olimpica.

Uscito al terzo turno per mano di Roberto Bautista Agut, il tre volte vincitore Slam ha deciso di fermarsi fino a fine febbraio: è stato annunciato che tornerà, grazie ad una wild card, al torneo Atp 500 di Dubai, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo.

Ad annunciarlo proprio la pagina ufficiale social del torneo: “Siamo lieti di annunciare che l'ex numero 1 del mondo e medaglia d'oro olimpica @andy_murray gareggerà ai Dubai Duty Free Tennis Championships di quest'anno!

Fresco della suo percorso eroico agli Australian Open, il due volte campione di Wimbledon tornerà in Medio Oriente questo mese!”. Il due volte vicnitore di Wimbledonsi unirà ai campioni Slam presenti per ora nell’entry list: Novak Djokovic, che fa il suo ritorno dopo lo scorso anno, e Rafael Nadal, che però dovrebbe essere assente per via di un infortunio subito ad inizio stagione.

Il programma iniziale di Andy Murray preveda una tappa al torneo 500 indoor di Rotterdam, ma causa le fatiche dell’Australia vi ha rinunciato. Il ritorno, quindi, sarà ad un altro torneo 500, quello di Dubai: un evento che lo scozzese ha giocato sette volt.

Due sono le finali conquistate dall’ex numero uno del mondo, una persa contro Roger Federer nel 2012 e una vinta nel 2017 contro Fernando Verdasco. L’ultima partecipazione, invece, non è lontana: lo scorso anno, anno in cui tornò dopo la vittoria del torneo contro lo spagnolo, Murray partecipò al torneo di Dubai, sempre grazie ad una wild card, e venne sconfitto al secondo turno per mano di Jannik Sinner.

