Tomas Berdych: "Andy Murray ama il tennis. Perché dovrebbe smettere? "

Andy Murray ha disputato il Mubadala World Tennis Championship due settimane fa e ha raggiunto la finale del famoso torneo d'esibizione dopo aver battuto Daniel Evans e Rafael Nadal. L'ex numero uno del mondo sta continuando a mostrare significativi cambiamenti sotto tutti gli aspetti e potrebbe vivere una nuova stagione da protagonista nel 2022.

Lo scozzese potrà partecipare agli Australian Open grazie alla wild card concessagli dagli organizzatori e raggiungerà Melborune nelle prossime ore. Murray ha disputato un'ottima seconda parte di stagione quest'anno e punterà a fare ancora meglio già a partire dalla importante trasferta australiana. Tomas Berdych, ex numero quattro del ranking mondiale, ha parlato proprio del 2022 tennistico e delle condizioni di Murray in un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sports.

Berdych sta con Andy Murray

"Lo conosco bene. Ci siamo affrontati nel corso della mia intera carriera. Se questo lo rende felice e soddisfatto, allore dovrebbe continuare a giocare. Questo è uno dei vantaggi che ti offre il mondo del tennis, perché questo tipo di decisioni spettano solo a te.

Qualunque cosa tu senta e qualunque cosa tu voglia fare. Ognuno fa le sue scelte e se si sente bene con sè stesso. Sa che inseguire un titolo del Grande Slam non è possibile ora e fare più soldi non è un problema per lui, quindi è solo il puro amore per lo sport che lo fa andare avanti.

Se pensa che il suo livello attuale sia abbastanza per lui, per quale motivo non dovrebbe continuare a giocare? Probabilmente giocherei anche io se i miei problemi all'anca e alla zona lombare non mi disturbassero" .

Berdych si è inifine soffermato sul futuro di Novak Djokovic. "Avrà sicuramente dei momenti più difficili da gestire il prossimo anno. Non sto dicendo che non abbia alcuna possibilità di vincere uno Slam - ha buone possibilità - ma penso che dovrà evitare partite difficili che potrebbero togliergli energie.

Sono sette partite e tu hai bisogno di rimanere in salute. E' stato così forte nel 2021, motivo per cui ha dominato, ma penso che ora stia diventando un po' più fragile. La prossima stagione sarà interessante. Penso che abbia la possibilità di vincere almeno uno Slam” .