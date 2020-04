Murray costruisce il tennista perfetto: più Djokovic e Nadal e meno Federer

In assenza di tennis diversi campioni di questo sport stanno intervenendo sui social per parlare di diversi argomenti e raccontare alcuni aneddoti riguardo le loro carriere. Dopo Wawrinka e Paire è il turno del numero 1 al mondo Novak Djokovic ed Andy Murray che si sono confrontati virtualmente in una diretta Instagram ed hanno raccontato alcuni aneddoti.

Dal simpatico retroscena sul "pantaloncino orrendo" di Stan Wawrinka al Roland Garros 2015 alle qualità dei migliori tennisti del circuito. Anche Andy Murray si è prestato a questo giochino ed ha offerto al collega serbo il suo parere sul tennista ideale all'interno del circuito.

Il britannico ha assegnato a ogni skill un tennista ed è stato proprio Novak Djokovic a dominare in questo particolare gioco. Ecco il tennista "perfetto":

Servizio = John Isner

Risposta = Novak Djokovic

Diritto = Rafael Nadal

Rovescio = Novak Djokovic

Volée = Roger Federer

Forza mentale = Rafael Nadal

Preparazione fisica = Novak Djokovic (e/o Gael Monfils)

Novak Djokovic ha iniziato il 2020 dominando letteralmente la stagione.

Il serbo è tornato numero 1 al mondo scavalcando l'illustre rivale Rafael Nadal grazie alle vittorie nell'Atp Cup e trionfando nel primo Slam dell'anno all'Australian Open 2020.