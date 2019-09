Andy Murray: "Ho ancora bisogno di tempo per abituarmi a questi ritmi"

Dopo aver ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore dall’operazione all’anca, Andy Murray si è dovuto arrendere ad Alex de Minaur negli ottavi dell’ATP di Zhuhai. Il fenomeno scozzese ha disputato un ottimo incontro, ma nel terzo set è venuta fuori la miglior tenuta atletica del giovane australiano.

“Ieri è stata la prima volta in tutta la mia carriera che non mi sono allenato il giorno prima di una partita. Ero stanco dopo il primo round e ho cercato di riposare il più possibile. Sto cercando di trovare altri modi per far riposare il mio corpo quando posso, che è qualcosa a cui non avrei mai pensato in passato.

L’anca sta bene nonostante due partite abbastanza lunghe, mentre il resto del corpo è stanco, il che è normale. Ci vuole tempo per abituarsi a questi ritmi” – ha dichiarato l’ex numero 1 del mondo.

Il tre volte campione Slam è sceso nei dettagli sul match con de Minaur: “La mia sensazione stasera è stata di aver giocato alcuni punti molto bene, però non sono riuscito ad essere continuo. Nel secondo e nel terzo set sono sceso di livello rispetto al primo.

Quando sei più stanco, perdi lucidità anche dal punto di vista tattico. Tuttavia, posso ancora apportare alcuni miglioramenti al mio gioco nei prossimi giorni prima di andare a Pechino”.